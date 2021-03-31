Экс-глава датского внешнеполитического ведомства Уффе Эллеман-Йенсен заявил, что Европе пора прекратить вводить бесполезные санкции в отношении России и начинать «делать по-настоящему больно» лично президенту РФ Владимиру Путину.

Он отметил, что чем больше санкций вводят Европа и Соединенные Штаты, тем выше растет авторитет российского лидера. По той простой причине, что под санкциями РФ продолжает двигаться вперед и развивать все новые и новые сферы экономики. Поэтому пора задуматься о каких-нибудь новых инициативах. При этом они должны затрагивать лично Путина и политические элиты, но не вредить гражданам РФ.

Одной из таких инициатив политик назвал введение упрощенного въезда на территорию ЕС для жителей России. По его мнению, это может вывести Путина из себя. Другие предложения он не озвучил за неимением таковых.