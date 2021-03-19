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Силовики Агентства безопасности Болгарии задержали в столице государства Софии российских шпионов, сообщает местное телевидение. Произошло это в ходе специально организованной операции, проводимой на основании имеющихся в распоряжении ДАНС разведывательных данных.

Операция проводилась на шоссе Тракия непосредственно на выезде из Софии. В ходе проверки документов полицейские задержали одного из чиновников, которого заподозрили в шпионаже. После этого удалось выйти и на других участников группы.

Болгарский телеканал Nova сообщил, что деле замешано несколько чиновников из властных структур, которые по роду деятельности могли получать секретные документы и сведения, после чего передавать их российской стороне.

Официального подтверждения проведения такой операции, а также задержания шпионивших в пользу России граждан пока нет.

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