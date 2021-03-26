Участковый врач Туймазинской ЦРБ в Башкирии подверглась нападению во время выполнения своих обязанностей. Она посетила на дому пожилого пациента и чуть не стала жертвой его неадекватной дочери.

Врач провела все необходимые при осмотре процедуры, зафиксировала их документально в медкарте пациента и уже собиралась уходить, когда дочь пожилого мужчины вдруг на нее набросилась. Она нанесла несколько ударов по голове и рукам, а также разорвала на медике халат.

Медик написала заявление в полицию. Помимо этого, она пройдет медицинское обследование, чтобы зафиксировать побои и оценить нанесенный здоровью вред.

Сообщается, что это далеко не первый случай подобного нападения. В прошлом году медики, выезжающие на дом к пациентам, подвергались атакам около 200 раз.