Пилоты истребительной авиации Ленинградской армии ПВО и ВВС принимают участие в учениях на территории Астраханской области. Они осуществляют полеты на МиГ-31БМ, а также отрабатывают нанесение ударов ракетами Р-73.

Сразу десять истребителей МиГ-31БМ прибыли на оперативный аэродром Приволжский из Тверской области. Летчики Западного военного округа намерены совершить на них полсотни боевых вылетов всего за 10 дней. Полеты в обязательном порядке будут сопровождаться стрельбами.

Целью учений является поражение воздушных целей, в качестве которых задействуются тепловые бомбы М6, сбрасываемые на парашютах, а также многофакельные САБ-250-200.

Напомним, что ранее сообщалось о подобных учениях и в Центральном военном округе. Маневры авиации направлены на поддержание ее боеспособности, а также на тренировку боевых навыков пилотов.