Регулярный секс 2–3 раза в неделю полезен для здоровья мужчины, уверен врач-уролог из Волгограда Алексей Терентьев. Он рассказал и о других факторах, которые оказывают большое влияние на мужскую силу.

Так, к этим факторам относится отказ от алкогольных напитков и курения, правильное питание и здоровый образ жизни. Но регулярный секс все же является ключевым фактором. Нормальный половой акт, по словам уролога, должен длиться примерно 10–15 минут.

Врач посоветовал мужчинам придерживаться правил безопасного секса и в обязательном порядке использовать презерватив. Кроме того, нужно регулярно проходить обследование у врача. Все дело в том, что из-за запущенных инфекций, которые передаются половым путем, мужчина может стать бесплодным или пострадать от сужения уретры, являющегося необратимой патологией.

По словам специалиста, для зачатия ребенка лучше всего подходит возраст до 35 лет. В дальнейшем, особенно после 45 лет, существенно возрастает риск появления на свет младенца с врожденными патологиями.