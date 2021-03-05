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Иван Ургант, ведущий из РФ, посмеялся над планами Тиграна Кеосаяна, известного кинодеятеля, снять новую версию советской картины «Белорусский вокзал».

В рамках программы «Вечерний Ургант» телеведущий отметил, что на съемки ремейка потребуются деньги. Он предположил, что режиссер по поводу финансирования решит обратиться в Фонд кино. Ответ данной организации Ургант решил записать в виде песни. В ней он указал, что фонду не важен прокат, добавив, что его ждет еще один невозвратный миллион.

Ранее студия «Мосфильм» в соцсети «Фейсбук» опубликовала сообщение, в котором говорится о планах Кеосаяна возродить «Белорусский вокзал», сняв его новый вариант. Он должен будет получить название «Бессмертные». Позднее пост был удален. Режиссер при этом отметил, что не планирует снимать ремейки.

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