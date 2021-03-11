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В результате обстрела неподалеку от села Старогнатовка получил смертельное ранение один из военнослужащих ВС Украины, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки ВСУ «Восток».

Известно, что бойца удалось быстро доставить к медикам, которые попытались вернуть его к жизни, однако попытки оказались тщетными. Сейчас на месте, где погиб солдат, работает военная служба правопорядка и представители войсковой части.

Информацию об обстреле и гибели военнослужащего оперативно-тактическая группа передала в миссию мониторинга ОБСЕ,

Напомним, что сегодня погиб и один из военнослужащих ДНР. Происшествие произошло в результате обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ. Еще один боец получил ранение, но ему была оказана своевременная помощь.

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