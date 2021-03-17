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В ходе переговоров с главой японского внешнеполитического ведомства Такаши Уто украинский министр обороны Андрей Таран пригласил Токио к участию в Крымской платформе.

В настоящий момент Таран находится в Японии с официальным визитом, который стал первым за всю истории отношений Киева и Токио. На среду была запланирована встреча глав военных ведомств двух стран, однако ее пришлось отменить, так как сопровождающий Тарана гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев заболел Covid-19.

Встреча с главой японского МИД прошла в режиме видеоконференции. На ней Таран рассказал о важности сотрудничества с Японией, которая помогает Киеву закрепиться на международной арене и проводить качественные реформы. Он также выразил надежду на то, что Страна восходящего солнца присоединится к недавно созданной Крымской платформе, чтобы углубить сотрудничество в сфере национальной безопасности и обеспечения целостности границ.

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