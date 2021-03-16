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Наступление украинских ВС, которое было анонсировано экспертами на 15 марта, было отменено Генштабом, чтобы «предотвратить котлы». Все дело в том, что находящиеся на линии разграничения военные оказались «зажатыми» между подразделениями ЛНР и ДНР, сообщает портал Avia.Pro.

Командование ООС просто оценило сложившуюся ситуацию и приняло решение отменить атаку, чтобы избежать крупных потерь среди своих бойцов.

Ополченцы самопровозглашенных республик действовали довольно грамотно. Они не только обошли с двух сторон позиции украинских военных, не давая им возможности начать наступление без серьезных жертв, но еще и разместили неподалеку от линии соприкосновения свои пусковые установки с противотанковыми ракетами. Это позволило подстраховаться на тот случай, если Киев первым делом отправит в бой бронетехнику.

Несмотря на то, что наступление ВСУ провалилось, ситуация остается весьма напряженной, поэтому ожидать начала вооруженного противостояния можно практически в любой момент.

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