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Россия намеревается под личиной миротворцев вторгнуться на Украину, заявил бывший заместитель министра по так называемым «оккупируемым территориям» страны Юрий Грымчак. Он спрогнозировал, что произойдет это в самое ближайшее время.

По словам Грымчака, в России наблюдается экономический кризис, связанный со все новыми и новыми санкциями от Запада. Кроме того, она не сумела достичь своих целей на Донбассе, что сильно ударило по репутации. Именно поэтому РФ намерена ввести свои войска на Украину, прикрываясь миротворческой миссией.

Грымчак также рассказал, что еще 7 лет назад разведывательные подразделения, отправленные в Россию, обнаружили там военных, которые были одеты в форму миротворцев. Вполне вероятно, что план вторжения на Украину разрабатывался еще тогда.

Напомним, что это не первое заявление украинских политиков о «скором вторжении» российских войск. При этом они даже не особо придерживаются логики, одновременно заявляя, что Россия еще с 2014 года воюет на Донбассе. Если это действительно так, то зачем российской армии, которая уже на Украине, вторгаться на ту же Украину.

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