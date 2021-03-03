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На вооружении ВС Украины появилась новая крупнокалиберная винтовка под кровожадным названием «Аллигатор». Главное ее предназначение — это уничтожение разного рода укреплений, а также легкобронированной военной техники. Калибр оружия – 14,5 миллиметров.

Длина винтовки составляет ровно два метра, из которых 1,2 м занимает ствол с восемью нарезами. Вес оружия – 22,5 килограммов без магазина. В последнем можно разместить 5 патронов. Эксперты заявляют, что подобные характеристики чаще встречаются у противотанковых ружей, а не у винтовок.

Пуля, выпущенная из данного оружия, пробивает броню толщиной в 10 миллиметров на расстоянии полутора километров. Дальность действия составляет 7 000 метров.

Разработало и изготовило винтовку предприятие ХАДО, расположенное в Харькове. Удивительно, но основным видом деятельности этого завода является производство автохимии. Представители компании заявляют, что для изготовления «Аллигатора» использовались комплектующие исключительно украинского происхождения.

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