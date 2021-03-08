Ополченцы Донбасса пять раз обстреляли украинские войска, заявляют представители пресс-службы ООС. Они также отмечают, что данные об этом переданы мониторинговой миссии ОБСЕ, которая фиксирует каждое нарушение перемирия.

Пресс-центр заявляет, что в результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

При этом киевские руководители ООС никогда не отчитываются о тех обстрелах, которые производит ВСУ. Так, на протяжении всего одного дня под огонь украинских военных попали окраины Донецка, а также населенные пункты Веселое и Ленинское.

В результате этого обстрела 3 сотрудника Народной милиции погибли, а еще несколько человек получили ранения.

Также обстрелы зафиксированы и переданы в миссию ОБСЕ на территории Луганской народной республики. Там пострадавших нет.