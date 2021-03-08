Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ополченцы Донбасса пять раз обстреляли украинские войска, заявляют представители пресс-службы ООС. Они также отмечают, что данные об этом переданы мониторинговой миссии ОБСЕ, которая фиксирует каждое нарушение перемирия.

Пресс-центр заявляет, что в результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

При этом киевские руководители ООС никогда не отчитываются о тех обстрелах, которые производит ВСУ. Так, на протяжении всего одного дня под огонь украинских военных попали окраины Донецка, а также населенные пункты Веселое и Ленинское.

В результате этого обстрела 3 сотрудника Народной милиции погибли, а еще несколько человек получили ранения.

Также обстрелы зафиксированы и переданы в миссию ОБСЕ на территории Луганской народной республики. Там пострадавших нет.

Вам может понравиться

Компания Nokia выпустит фирменный смартфон для геймеров Nokia 10G

Финская компания HMD Global готовит к выпуску свой смартфон для геймеров Nokia 10G, который будет иметь маркировку ТА-1334. Устройство на 8-ядерной SoC получит 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной

Делегация британских Королевских сил побывала на линии разграничения в Донбассе

На подконтрольной Киеву территории Донбасса, а также на линии разграничения побывали военнослужащие из Великобритании. Делегация оценила боевую подготовку украинских солдат, а также исследовала ситуацию с безопасностью в зоне проведения ООС.

В Австрии вакцинация препаратом AstraZeneca временно прекращена из-за смерти женщины

В Австрии временно приостановлена иммунизация населения вакциной AstraZeneca из-за смерти 49-летней пациентки. У нее сразу после вакцинации появились серьезные проблемы со свертываемостью крови. Помимо этого, 35-летняя австрийка после инъекции попала
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 марта – пасмурно, до -8 °C | город Мытищи: погода, 8 марта – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 марта – ясно, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 марта – небольшая облачность, до -6 °C | Королев: погода, 8 марта – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 8 марта – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 8 марта – небольшая облачность, до 3 °C |