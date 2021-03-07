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Двое военных из 59-й мотопехотной бригады ВС Украины покинули позиции неподалеку от села Троицкое и исчезли вместе с оружием, сообщает представитель Народной полиции ЛНР Яков Осадчий. По его словам, причины дезертирства бойцов пока не установлены.

Осадчий также рассказал о том, что личный состав бригады в настоящий момент занимается поиском дезертиров в окрестностях населенного пункта. По имеющейся в Народной милиции информации, комбриг еще не докладывал командованию об исчезновении солдат.

Предполагается, что бойцы с оружием перешли линию разграничения и затерялись на территории самопровозглашенной республики. Однако точную информацию можно будет получить только после официального заявления с украинской стороны. Впрочем, она старается замалчивать подобные случаи, как было с недавним переходом на сторону ЛНР еще одного солдата ВСУ.

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