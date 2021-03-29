Неизвестная «аналитическая группа» непонятным образом попала на интернет-ресурс Лаборатории цифровых криминалистических расследований и по его материалам узнала, что на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР имеются российские комплексы РЭБ и радиолокационные станции. Примерно такое заявление опубликовали украинские СМИ, которых обеспокоила полученная информация.

Они пишут, что российские средства радиоэлектронной борьбы «увидели» дрон миссии ОБСЕ, который регулярно облетает территорию Донбасса. При этом на фотографиях с дрона сразу привлекает внимание украинский флаг, который вызывает как минимум недоумение любого здравомыслящего человека.

Перевод материалов, по словам все тех же журналистов, делал научный сотрудник Майкл Шелдон, который все таким же непонятным образом «идентифицировал» РЛС «Каста -2Е1». На основании собственных умозаключений он сделал и озвучил вывод о том, что масштаб действий российских войск на Донбассе поистине огромен.

Военные эксперты, которые внимательно изучили снимок с дрона, до сих пор не могут понять, как на такой фотографии можно идентифицировать хоть какое-то вооружение, не говоря уже о его предназначении и даже названии. Поэтому они демонстрируют лишь недоумение очередным вбросом украинских СМИ.