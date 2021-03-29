читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Неизвестная «аналитическая группа» непонятным образом попала на интернет-ресурс Лаборатории цифровых криминалистических расследований и по его материалам узнала, что на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР имеются российские комплексы РЭБ и радиолокационные станции. Примерно такое заявление опубликовали украинские СМИ, которых обеспокоила полученная информация.

Они пишут, что российские средства радиоэлектронной борьбы «увидели» дрон миссии ОБСЕ, который регулярно облетает территорию Донбасса. При этом на фотографиях с дрона сразу привлекает внимание украинский флаг, который вызывает как минимум недоумение любого здравомыслящего человека.

Перевод материалов, по словам все тех же журналистов, делал научный сотрудник Майкл Шелдон, который все таким же непонятным образом «идентифицировал» РЛС «Каста -2Е1». На основании собственных умозаключений он сделал и озвучил вывод о том, что масштаб действий российских войск на Донбассе поистине огромен.

Военные эксперты, которые внимательно изучили снимок с дрона, до сих пор не могут понять, как на такой фотографии можно идентифицировать хоть какое-то вооружение, не говоря уже о его предназначении и даже названии. Поэтому они демонстрируют лишь недоумение очередным вбросом украинских СМИ.

Вам может понравиться

Три российских подлодки с ядерным оружием отработали удар по США из Арктики

В рамках полярной экспедиции «Умка-2021» российские подводные лодки, которые эффектно возникли из-подо льда на ограниченном пространстве, отрабатывали также ядерные удары по США, сообщает портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что эти маневры

Sohu: Шутки России над британской армией разъярили Лондон

В последнее время Лондон делает крайне резкие заявления в адрес России, называя ее врагом номер один, а также намереваясь бороться с «российской агрессией». Причину подобных высказываний раскрыли аналитики китайского издания

Бывший посол Чехии предупредил о негативных последствиях для США заявления Байдена о Путине

Экс-посол Чехии в РФ Яромир Новотны в интервью изданию Parlamentní listy высказал свое удивление заявлением Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина. Он отметил, что США могут столкнуться с
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 марта – небольшая облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 марта – пасмурно, до 3 °C | Королев: погода, 29 марта – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 29 марта – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 10 °C |