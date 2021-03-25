Украинские морские пехотинцы получат в свое распоряжение новейшие броневики «Казак-2М1», которые прошли госиспытания в прошлом году. Первая попытка принять их на вооружение успехом не увенчалась, так как на испытаниях в 2018-м были выявлены существенные недостатки.

Известно, что конструкторы по сей день не избавили «Казак-2М1» от недоработок. Так, несмотря на ряд преимуществ, этот броневик не способен преодолевать водные преграды, что делает его не вполне пригодным для морской пехоты.

В остальном бронемашина выглядит вполне впечатляюще. Колесная формула «четыре на четыре», полностью бронированный и надежно защищенный от поражения корпус, а также мощный 280-сильный двигатель от производителя Iveco делает броневик весьма конкурентоспособным. Однако полноценно заменить БТР-4, который используется морскими пехотинцами в настоящий момент, он все таки не может из-за постоянно всплывающих технических проблем.