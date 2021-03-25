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На Украине заявили о том, что Донбасс устроил огневые провокации, нацеленные на усиление конфликта.

Сообщение об инциденте появилось в Facebook штаба Операции объединённых сил Украины. Как утверждается, согласно сведениям на 25 марта было замечено семь огневых провокаций. Все они произошли в течение суток. Кроме того, одновременно с этим были организованы информационные атаки, которые были направлены на дискредитацию ВСУ.

В публикации указывается, что противником являются российские наёмники. Они воспользовались для совершения провокации миномётами, гранатомётами, пулемётами, а также стрелковым оружием. Под обстрел попало несколько населённых пунктов. Потерь среди украинских военнослужащих, как отмечается, нет.

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