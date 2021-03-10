Количество танков, которые Киев перебросил на Донбасс в течение последних нескольких дней, достигло двухсот, сообщает портал Avia. Pro. Речь идет сразу о трех эшелонах с боевой техникой, которые проследовали в проблемный регион со стороны Харькова.

Эксперты проанализировали появившиеся в социальных сетях видеозаписи и выяснили, что в основном Украина отправляет к линии разграничения танки Т-64 и Т-72. Если подсчеты верны, то в настоящий момент в распоряжении ВСУ находится уже 300 таких боевых машин. Это гораздо больше, чем у ЛНР и ДНР вместе взятых, поэтому в случае полномасштабного наступления самопровозглашенные республики столкнутся с серьезными проблемами.

По словам специалистов, ситуация в Донбассе сегодня напряжена до предела, однако так думают не все эксперты. Так, неоднократно звучали версии, что переброска танков Украиной – это всего лишь показуха, рассчитанная на поднятие ставок в переговорах с Соединенными Штатами и Европой по вопросам финансовой помощи.