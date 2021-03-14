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В издании Avia.pro сообщают, что Украина начала масштабную переброску военной техники к границе с Крымом. Ее развертывание осуществляется всего в несколько десятках километрах от РФ.

На YouTube при этом начали появляться ролики, снятые украинцами и демонстрирующие переброску множество бронемашин и танков в сторону Крымского полуострова. На опубликованных кадрах можно также увидеть ОТРК «Точка-У», предназначенные для уничтожения различных наземных объектов.

Согласно словам военных экспертов, ВСУ решили развернуть свои боевые силы рядом с Крымом с целью запугать Россию. Однако если учесть высокую вероятность начала наступления на Донбасс, то можно предположить, что Киев тем самым планирует не позволить российским миротворцам попасть в ЛНР и ДНР.

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