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В последние дни марта Украина намерена провести антитеррористические учения у самой линии разграничения. Так, большая часть учебных операций будет проводиться в городе Счастье, что всего в 25 км от Луганска.

Можно предположить, что именно с целью проведения учений Киев и стягивал к линии соприкосновения боевую технику и личный состав. В настоящий момент известно лишь то, что подразделения ВСУ будут отрабатывать действия, направленные против террористов и диверсантов.

Жителей близлежащих районов уже предупредили о проведении учений. К ним обратились с просьбой отнестись к возможному дискомфорту «с пониманием». Также гражданских призвали в обязательном порядке брать с собой паспорт или другие документы, способные подтвердить личность.

Сообщается, что учения пройдут в обстановке, которая будет приближена к боевой.

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