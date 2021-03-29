Ударные вертолеты Ми-35 в Сирии выполняют целый комплекс задач, среди которых и патрулирование в северной части Сирии совместно с турецкими военными. Однако главная их миссия – это прикрытие тяжелых транспортников, которые практически круглые сутки привозят грузы и занимаются переброской личного состава, от возможных ударов с земли или воздуха.

Пилот такого вертолета Александр рассказывает, что экипажи вертолетов давно изучили обстановку, царящую вокруг российской авиабазы «Хмеймим». Пока транспортник набирает разгон на взлетно-посадочной полосе, а затем взлетает и исчезает в небесах, они внимательно наблюдают за всем происходящим, которые в любой момент подставить борт под ракету потенциального противника и защитить самолет.

Подготовка вертолетов к этой миссии – сложная и ответственная задача. Персонал базы в обязательном порядке тестирует работоспособность всех систем, заряжает тепловые ловушки, способные отвлечь внимание управляемых ракет, проверяет исправность каждого узла и механизма, а также вооружения. Благодаря этому винтокрылые машины всегда находятся в идеальном техническом состоянии и готовности прикрыть транспортник от атаки террористов.