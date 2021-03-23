Испанские специалисты нашли способ, при котором употребление кофе оказывает заметное влияние на снижение веса.

Как сообщается, достаточно употреблять всего лишь три миллиграмма кофеина на килограмм веса в день. Это заметно помогает ускорить сжигание жировых отложений. При этом требуется заниматься физической активностью, но, как уточняется, достаточно выполнять лишь самые простые упражнения.

Впрочем, имеется строгое условие – пить кофе необходимо не позднее, чем за полчаса до тренировки. Лишь в этом случае будет заметен эффект от употребления кофе.

В исследовании приняли участие 15 мужчин. Они были поделены на две группы. В первой группе мужчины пили кофе с необходимым количеством кофеина дважды в день, утром и вечером. Вторая группа также пила кофе, однако кофеина в нём не было, о чем добровольцы не знали.

После употребления кофе обе группы добровольцев занимались упражнениями четыре раза в неделю. По завершению исследования выяснилось, что жировые отложения намного быстрее сжигались у мужчин из той группы, которые употребляли кофеин.