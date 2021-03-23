Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Испанские специалисты нашли способ, при котором употребление кофе оказывает заметное влияние на снижение веса.

Как сообщается, достаточно употреблять всего лишь три миллиграмма кофеина на килограмм веса в день. Это заметно помогает ускорить сжигание жировых отложений. При этом требуется заниматься физической активностью, но, как уточняется, достаточно выполнять лишь самые простые упражнения.

Впрочем, имеется строгое условие – пить кофе необходимо не позднее, чем за полчаса до тренировки. Лишь в этом случае будет заметен эффект от употребления кофе.

В исследовании приняли участие 15 мужчин. Они были поделены на две группы. В первой группе мужчины пили кофе с необходимым количеством кофеина дважды в день, утром и вечером. Вторая группа также пила кофе, однако кофеина в нём не было, о чем добровольцы не знали.

После употребления кофе обе группы добровольцев занимались упражнениями четыре раза в неделю. По завершению исследования выяснилось, что жировые отложения намного быстрее сжигались у мужчин из той группы, которые употребляли кофеин.

Вам может понравиться

Невролог назвал самую полезную позу для сна

Евгений Соков, специалист в области неврологии, рассказал, какая поза является наиболее благоприятной для сна – лучше всего лечь на бок, а также слегка согнуть конечности. При этом он посоветовал лечь

Врач рассказал, как самостоятельно выявить наличие тромба

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал телеканалу «Звезда» о том, как человек может самостоятельно определить, имеется ли у него тромб. Как заявил медик, тромбоз развивается из-за какой-либо болезни, а потому возникнуть он
  • Анна
  • 23.03.2021
  • читать 1 минуту

Малышева назвала пять самых вредных для кожи привычек

Телеведущая Елена Малышева рассказала о привычках, способных значительно ухудшить состояние кожи. Так, одной из главных причин плохой кожи она считает недостаточное очищение кожи от макияжа. У тех людей, кто пренебрегает
  • Анна
  • 23.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 марта – переменная облачность, до -0 °C | город Мытищи: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 марта – переменная облачность, до 2 °C | Королев: погода, 23 марта – небольшой дождь, до 4 °C | Подольск: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 23 марта – небольшой дождь, до 14 °C |