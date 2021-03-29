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Немецкие специалисты выяснили, из-за чего возникает зубная боль после того, как человек съест холодную пищу или выпьет холодный напиток.

Как выяснилось, при употреблении холодной пищи и напитков реагируют клетки одонтобласта TRPC5. Они расположены между твёрдым внешним слоем зубов, который состоит из дентина и эмали, и мягкой внутренней пульпой. Сама эмаль нечувствительна, а вот дентин соединён с пульпой, в которой, в свою очередь, расположены нервные окончания.

В результате того, что дентин обнажается, на него действует низкая температура, которая вызывает боль. Обнажение дентина происходит из-за различных болезней, связанных с зубами, к примеру, из-за кариеса, а также из-за заболеваний дёсен.

Подобную гиперчувствительность, как считают учёные, можно будет понизить при помощи специальных препаратов.

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