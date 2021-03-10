Жители поселка Михайловка (Золотое-5), что на Донбассе, сообщают в социальных сетях, что между украинскими ВС и Народной милицией ЛНР начались ожесточенные бои. Стороны обстреливают друг дружку из автоматов, пулеметов и гранатометов.

По информации от военного эксперта Андрея Марочко, жители населенного пункта прячутся от обстелов в подвалах жилых домов. Украинские военные ведут весьма интенсивный огонь, несмотря на то, что в зоне поражения находится школа, которая в данное время работает.

Кроме того, постоянно поступают сведения о том, что в Золотом-5 пули рикошетят от стен частных домов, поэтому находиться на улице чрезвычайно опасно.

Бой начался с обстрелов населенного пункта украинскими ВС с применением тяжелого вооружения. После этого начались перестрелки с использованием стрелкового оружия и ручных гранатометов, отмечает Марочко.