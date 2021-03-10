Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители поселка Михайловка (Золотое-5), что на Донбассе, сообщают в социальных сетях, что между украинскими ВС и Народной милицией ЛНР начались ожесточенные бои. Стороны обстреливают друг дружку из автоматов, пулеметов и гранатометов.

По информации от военного эксперта Андрея Марочко, жители населенного пункта прячутся от обстелов в подвалах жилых домов. Украинские военные ведут весьма интенсивный огонь, несмотря на то, что в зоне поражения находится школа, которая в данное время работает.

Кроме того, постоянно поступают сведения о том, что в Золотом-5 пули рикошетят от стен частных домов, поэтому находиться на улице чрезвычайно опасно.

Бой начался с обстрелов населенного пункта украинскими ВС с применением тяжелого вооружения. После этого начались перестрелки с использованием стрелкового оружия и ручных гранатометов, отмечает Марочко.

Вам может понравиться

В Сети появилось видео уничтожения склада боеприпасов террористов российскими ВКС

В Сети в свободном доступе появилась видеозапись атаки российских ВКС на базу наемников неподалеку от Идлиба. По информации, представленной ресурсом «Русская весна», объект, который представлял собой склад оружия и боеприпасов,

Столичные ЗАГСы рассказали о популярности имени Юрий после полета Гагарина в космос

Портал столичного мэра и правительства опубликовал воспоминания столичных ЗАГСов о том, насколько популярным стало имя Юрий после полета в космос Гагарина. В 1961 году это имя получили 2,8 тысячи мальчиков,

Американских журналистов удивил надувной обтекатель советской баллистической ракеты

На кадрах старой видеозаписи с железнодорожным комплексом «Молодец» советского еще производства журналистов американского издания The Drive заинтересовала конструкция обтекателя. На ролике он приводится в боевое состояние, а если быть совсем
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 марта – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 10 марта – ясно, до -17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 марта – пасмурно, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 10 марта – переменная облачность, до -2 °C | Подольск: погода, 10 марта – небольшая облачность, до -18 °C | Армавир: погода, 10 марта – небольшой снег, до 0 °C |