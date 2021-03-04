Турция выразила готовность поддержать Украину с моря в случае вооруженного конфликта с Россией, пишет издание «Milliyet». Кроме того, авторы публикации заявляют, что учения Poseidon 2021, которые сейчас проходят в акватории Черного моря, представляют собой тренировку натовских государств для помощи Киеву.

Эксперты называют это заявление фантазиями Анкары, которая все больше становится похожей не на партнера, а на противника России. Учения в Черном море проводятся для обеспечения безопасности в регионе, а также поддержания принципов «свободы судоходства». И хотя РФ не очень нравится скопление боевых самолетов и кораблей НАТО рядом с ее границами, она ничего против маневров не имеет.

Кроме того, специалисты заметили, что российский флот существенно превосходит турецкий, поэтому Анкара в случае вмешательства понесет крупные потери. Кроме того, в Черноморском регионе у РФ имеются береговые комплексы «Бастион», которые вполне способны уничтожить турецкие корабли еще в Босфоре.

Официальная Анкара никак не прокомментировала заявления турецких СМИ.