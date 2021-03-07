Стамбульское предприятие «Baykar Defense» начало сборку партии ударных БПЛА «Bayraktar TB2» по контракту с Украиной. Эксперты предполагают, что эти беспилотники могут быть задействованы Киевом в грядущей наступательной операции против самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Контракт между Украиной и Турцией на поставку 12 беспилотников был подписан еще в прошлом году. Сейчас парламентарий ВРУ Игорь Копытин написал, что вместе с командующим ВМС Алексеем Неижпапой и замглавы оборонного ведомства Александром Миронюком была проведена инспекция, ставившая целью проверить процесс сборки дронов.

Ранее неоднократно сообщалось, что Украина может задействовать на Донбассе беспилотные аппараты производства Турции и попытаться реализовать карабахский сценарий. Впрочем, многие военные эксперты не уверены, что у Киева это получится так же хорошо, как у Баку.