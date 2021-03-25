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В турецком городе Гельджюк стартовали испытания первой в стране подводной лодки Piri Reis. Сообщается, что это название дизель-электрическая субмарина, построенная по проекту «Тип-214TN», получила в честь картографа и путешественника, который жил еще при Османской империи.

Германия, которой и принадлежит проект, активно помогает Анкаре строить подводные лодки. На верфи HDW немецкие рабочие собирают ключевые узлы, а также двигатели и топливную аппаратуру, являющиеся секретными деталями. После этого в Турции на них устанавливаются вооружение и электроника, разработанная и произведенная местными предприятиями.

Подлодка оснащается воздухонезависимым силовым агрегатом AIP. На поверхности она способна развивать скорость до 12, а под водой – до 20 узлов в секунду. Также субмарина может находиться на глубине до 400 метров около 10 дней.

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