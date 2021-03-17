В ночь на 17 марта в Киеве совершили посадку сразу два транспортника Boeing C-17 Globemaster III. Издание Avia.Pro сообщает, что самолеты эти прилетели на Украину из Турции, сделав крюк через Катар.

Транспортники быстро разгрузились и практически сразу улетели в обратном направлении. Журналисты заявляют, что сейчас неизвестно, какой именно груз был доставлен в Киев, однако предполагают, что это станции управления ударными беспилотными аппаратами Bayraktar TB2. Помимо них, Анкара могла отправить на Украину и шесть БПЛА, о передаче которых разговоры идут уже пару месяцев.

Сами самолеты Boeing C-17 Globemaster III, по уверениям экспертов, принадлежат ВВС Катара, который является давним союзником Турции.

Напомним, что Анкара заключила соглашение с Киевом о продаже партии беспилотников «Байрактар». Кроме того, обсуждается вопрос производства этих БПЛА на одном из украинских предприятий. Также стороны оговаривали возможность установки на новые модели ударно-разведывательных дронов двигателей, изготовленных на Украине.