читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Приехавших на отдых в Турцию туристов начали предупреждать об опасности нахождения на некоторых пляжах местных курортов, так как на них имеется кварцевая пыль.

В местных СМИ сообщают, что многие отели решили придать пляжным территориям более яркий облик. Для этого они стали рассыпать на них кварцевую пыль. В результате песок становится «белым», что помогает создать образ мальдивских пляжей и привлечь новых путешественников. Однако подобные действия способны нанести вред экологии и здоровью организма.

Согласно словам медиков, если вдыхать кварцевую пыль продолжительный отрезок времени, то у страдающих астмой людей могут возникнуть опасные обострения. У здоровых туристов при этом развиваются разные заболевания легких. Отмечается, что «белый песок» был использован почти на 40% всех пляжей Бодрума.

Вам может понравиться

Пентагон рассказал о неизвестных дронах, наблюдающих за американскими эсминцами

В 2019 году американские эсминцы попали под наблюдение неопознанных беспилотных аппаратов. Попытка идентифицировать дроны, которая была предпринята командованием ВМС, ни к чему не привела. Известно, что беспилотники неизвестного происхождения вели

В Лондоне продано с молотка заявление Стива Джобса о приеме на работу за 22 тысячи долларов

На аукционе в Лондоне был продан уникальный документ – заявление Стива Джобса о приеме на работу в компанию Atari, написанное еще в 1973 году. Работая здесь техником, Джобс познакомился со

За перекрытие Северо-Крымского канала Россия может лишить Киев самого крупного притока Днепра

В распоряжении России имеется реальный способ ответить Украине на водную блокаду Крыма. Для этого ей достаточно просто перекрыть самый крупный и длинный приток Днепра – Десну, которая берет свое начало
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 марта – облачно с прояснениями, до 6 °C | город Мытищи: погода, 27 марта – небольшой снег, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 марта – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 27 марта – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 27 марта – небольшой снег, до 3 °C | Армавир: погода, 27 марта – небольшой дождь, до 6 °C |