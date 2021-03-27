Приехавших на отдых в Турцию туристов начали предупреждать об опасности нахождения на некоторых пляжах местных курортов, так как на них имеется кварцевая пыль.

В местных СМИ сообщают, что многие отели решили придать пляжным территориям более яркий облик. Для этого они стали рассыпать на них кварцевую пыль. В результате песок становится «белым», что помогает создать образ мальдивских пляжей и привлечь новых путешественников. Однако подобные действия способны нанести вред экологии и здоровью организма.

Согласно словам медиков, если вдыхать кварцевую пыль продолжительный отрезок времени, то у страдающих астмой людей могут возникнуть опасные обострения. У здоровых туристов при этом развиваются разные заболевания легких. Отмечается, что «белый песок» был использован почти на 40% всех пляжей Бодрума.