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Российские комплексы «Панцирь» представляют собой лучшее оружие, способное эффективно противодействовать беспилотным аппаратам, сообщает турецкое издание Haber7.

Авторы отмечают, что Россия разрабатывала эти ЗРПК специально для того, чтобы бороться с самолетами, нанося по ним точечные удары. Борьба с беспилотниками была второстепенной задачей комплексов. Однако они продемонстрировали эффективность в уничтожении БПЛА как турецкого, так и израильского производства. Пострадал от них и знаменитый своими карабахскими успехами «Bayraktar TB2».

Турция весьма активно использует эти беспилотные аппараты для уничтожения техники, военных баз противника, систем ПВО на территории Сирии. Однако при наличии в этой стране российских комплексов «Панцирь-С1» «Байрактары» постоянно находятся под угрозой.

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