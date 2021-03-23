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В 2014 году Украина намеревалась отбить Крым у России, однако попытка завершилась провалом. Бронетранспортеры, которые были отправлены на полуостров, просто не доехали туда из-за технических неисправностей, заявляет экс-глава СНБО Александр Турчинов.

Он рассказал, что украинская армия в то время была на грани развала, поэтому в Крым направили всего шесть БТР, которые дислоцировались в непосредственной близости от полуострова. Однако из них до перешейка доехали только два. Остальные не выдержали нагрузки и вышли из строя по пути. Именно поэтому было принято решение отступить.

В задачу бронетранспортеров входило установление украинский власти в Крыму, который на тот момент оставался еще под контролем Киева. Однако ситуация там серьезно накалилась, поэтому войска должны были «усмирить бунт». Но из-за ужасного состояния техники сделать этого не удалось.

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