В 2014 году Украина намеревалась отбить Крым у России, однако попытка завершилась провалом. Бронетранспортеры, которые были отправлены на полуостров, просто не доехали туда из-за технических неисправностей, заявляет экс-глава СНБО Александр Турчинов.

Он рассказал, что украинская армия в то время была на грани развала, поэтому в Крым направили всего шесть БТР, которые дислоцировались в непосредственной близости от полуострова. Однако из них до перешейка доехали только два. Остальные не выдержали нагрузки и вышли из строя по пути. Именно поэтому было принято решение отступить.

В задачу бронетранспортеров входило установление украинский власти в Крыму, который на тот момент оставался еще под контролем Киева. Однако ситуация там серьезно накалилась, поэтому войска должны были «усмирить бунт». Но из-за ужасного состояния техники сделать этого не удалось.