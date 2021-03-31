Американских военнослужащих в Сирии вновь уличили в переброске боевиков на свои базы.

Более 40 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, Исламское государство – деятельность организации запрещена на территории России) были переброшены из курдской тюрьмы Аль-Хол на военную базу американцев в сирийской провинции Хасака.

В перемещении радикалов были задействованы шесть вертолетов ВВС США, в том числе три боевых, пишет SANA. Они приземлились вчера вечером недалеко от Аш-Шаддади, сообщают источники.

По их информации, среди боевиков было два гражданина Ирака, которые руководили деятельностью игиловцев в иракском Мосуле, а затем в сирийском Дейр-эз-Зоре.

Военнослужащие США занимаются подготовкой радикалов на своих военных базах, после чего те приступают к дестабилизации ситуации в интересах американцев. Несмотря на то, что «Исламское государство» было ликвидировано при участии «ЧВК Вагнера» в 2017 году, военнослужащие США не бросают попыток его воскресить, но уже под своим контролем. Вашингтон намерен и дальше продолжать грабить сирийские нефтяные месторождения при помощи боевиков.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, США при помощи ИГ пытаются помешать политическому урегулированию в Сирии.

Источник фото: Федеральное агентство новостей