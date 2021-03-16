Специалисты сервиса «Работа.ру» провели опрос, в ходе которого выяснили, что 30% россиян откладывают часть зарплаты для формирования денежных накоплений.

Так, в опросе приняли участие 5,5 тысяч пользователей сервиса. У 21% опрошенных есть возможность откладывать до 30% своих доходов на накопления. Ещё 6% могут отложить от 30 до 50% зарплаты, и 3% имеют возможность откладывать более половины своей зарплаты.

42% участников опроса заявили, что копят на «чёрный день». 25% собираются на наколенные деньги отправиться в отпуск, и ещё 24% копят на своё жильё. Около 20% копят деньги на проведение ремонта. Ещё 18% откладывают деньги на своих детей.

16% опрошенных планируют приобрести на накопления свою машину, ещё 13% копят на лечение. Каждому восьмому опрошенному накопления необходимы для того, чтобы оплатить обучение, каждому десятому – для приобретения одежды или обуви. 8% копят на покупку новой техники, такой как смартфон или компьютер, 7% – на покупку бытовой техники. Ещё 5% планируют потратить накопления на дачу.