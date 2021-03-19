Британская военная разведка рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются боевые самолеты Королевских ВВС на своей военной базе на Кипре. Издание The Times поясняет, что сразу после взлета у них внезапно отказывает GPS-навигация.

Предполагается, что сигнал GPS для транспортных самолетов A-400 глушит «враждебно настроенное государство». Именно из-за этого после взлета с авиабазы Акротири воздушные машины в буквальном смысле слова «теряются» в пространстве.

Авторы публикации пишут, что к «враждебным государствам», расположенным в непосредственной близости от острова, относятся Сирия и Россия. Поэтому глушить сигналы может только РФ, в распоряжении которой для этого имеются комплексы радиоэлектронной борьбы.

Разумеется, никаких оснований для подобных обвинений ни британским изданием, ни представителями разведки не приводится. Впрочем, это стало уже недоброй традицией, связанной с желанием НАТО еще больше усилить антироссийские настроения.