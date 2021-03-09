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Любая ракета, выпущенная по российской территории, будет расценена как угроза ядерной атаки. Поэтому РФ моментально нанесет ответный удар с применением стратегических боеприпасов, сообщают авторы американского издания The National Interest.

Эксперты упоминают баллистические ракеты, которые Соединенные Штаты вместе со своими союзниками по НАТО направили в сторону России. Они уверены, что если хотя бы одна из этих ракет будет выпущена по РФ, ответ не заставит себя ждать. По словам авторов публикации, Россия применит ядерное оружие по агрессору мгновенно, так как у нее банально не будет времени на то, чтобы выяснять, какими именно боеприпасами по ней нанесли удар.

В этой связи эксперты предупреждают руководство США и НАТО о том, что нужно несколько раз хорошенько подумать, прежде чем проверять, насколько быстро Россия отреагирует на возможную атаку. Авторы заявляют, что Москва будет вынуждена делать это мгновенно, не тратя драгоценное время на выяснение подробностей. Поэтому удары по РФ повлекут за собой катастрофические последствия для всей планеты.

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