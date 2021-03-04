Президенту США Джо Байдену рекомендуют активнее вводить санкции против европейских участников проекта «Северный поток-2», чтобы навсегда прекратить строительство газопровода. Журналист издания The National Interest Дэниел Кочи заявляет, что «победа» над этим проектом позволит полностью удовлетворить национальные интересы Соединенных Штатов.

По мнению журналиста, достройка «Северного потока-2» и его запуск в эксплуатацию разочарует многих американских партнеров. В том числе и тех, которые находятся в Европе. Ведь продолжение строительства сейчас, которое ведется вопреки многочисленным санкциям, говорит о том, что Россия все еще не утратила влияния на европейские страны. И в первую очередь на Германию, которая обеими руками поддерживает проект.

Многие эксперты считают, что нынешние потуги США, направленные на закрытие «Северного потока-2» – это всего лишь хорошая мина при плохой игре. По той простой причине, что на том этапе, на котором сейчас находится проект, остановить его строительство уже не получится.