Алкоголь и наркотики – бич всей Украины в целом и армии в частности, сделали вывод из недавнего происшествия с истребителем МиГ-29 авторы американского издания The Drive. Они написали, что именно из-за чрезмерного употребления горячительных напитков ВСУ потеряли боевой самолет.

Авторы напомнили случай, который произошел на Украине 10 марта. На авиабазе 40-бригады тактической авиации, расположенной в Киевской области, пьяный водитель автомобиля Volkswagen Touran протаранил истребитель, который буксировали на ВПП. К счастью, сам военнослужащий пострадал лишь незначительно, а в самолете вообще не было людей.

В результате столкновения самолет загорелся, что привело к выходу из строя двигателя. По мнению экспертов, восстановить истребитель уже не удастся. Он был «безвозвратно потерян» из-за беспробудного пьянства в рядах ВСУ.