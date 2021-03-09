Американские конструкторы активно трудятся над созданием нового сверхсекретного оружия для своих эсминцев, которые будут задействованы в боевых операциях в акватории Черного моря. Такой вывод сделали эксперты издания The Drive, которые обратили внимание на «установки причудливой формы», появившиеся буквально пару лет назад.

По словам авторов публикации, эти самые установки смонтированы на двух кораблях, которые в настоящий момент дислоцируются в Испании и с завидной регулярностью заходят в Черное море. Это эсминцы «Портер» и «Дональд Кук», только недавно покинувшие акваторию.

Предполагается, что их снабдили защитой от российских противокорабельных ракет, а также секретными средствами радиоэлектронной борьбы.

По словам авторов публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», передовые комплексы РЭБ специально для эсминцев разрабатывались еще с 2010 года, но испытания их прошли только через 6 лет. Характеристики системы не раскрываются.