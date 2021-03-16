Врач-терапевт Арина Жегалина сообщила, на какую опасную болезнь могут указать проблемы с волосами и ногтями.

По словам Жегалиной, этой болезнью является анемия – низкий уровень содержания в крови гемоглобина и эритроцитов. Анемия развивается из-за недостатка железа в организме человека. Как правило, анемия возникает из-за проблем с работой ЖКТ, или слишком малого употребления продуктов животного происхождения.

Анемия провоцирует более частые головные боли, утомляемость, слабость. Также она приводит к ухудшению состояния волос и ногтей. Кроме того, человек с анемией чаще заражается различными инфекциями. Жегалина также указала, что человек с анемией переносит коронавирус в более тяжёлой форме.

Для того, чтобы своевременно выявить анемию, Жегалина рекомендует регулярно делать общий анализ крови – достаточно одного раза в год.