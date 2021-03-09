Противостояние китайских властей с основателем и владельцем компании Alibaba способно серьезно затормозить развитие экономики государства и его движение к лидерству на технологическом рынке, уверены авторы издания Bloomberg.

Они сообщают, что этот конфликт сильно обеспокоил китайских предпринимателей. Многие из них заявляют, что многочисленные стратегии развития и попытки достичь такого же уровня, как Alibaba, не будут иметь никакого смысла. Также как сразу же появится риск попасть в поле зрения государства,

Уже несколько предпринимателей приняли решение перевести свой бизнес за пределы Китая, чтобы не становиться очередной жертвой правительства. Эксперты Bloomberg считают, что подобные противостояния могут нанести экономике страны крупный ущерб. Также эксперты считают, что из-за столь крупного конфликта планы КНР превратиться в мировой центр технологий, озвученные лидером государства Си Цзиньпинем 5 марта, так и останутся на бумаге.