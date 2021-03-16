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Украинские ВС сейчас находятся в более выгодном положении, чем самопровозглашенные ЛНР и ДНР, уверен бывший министр обороны одной из республик Игорь Стрелков. Он отмечает, что именно Киев выбирает время начала наступательной операции. А ополченцам приходится только ждать, не предпринимая никаких активных действий.

Стрелков заявил, что ВСУ перехватили инициативу еще в 2014 году и пока не выпускали ее из рук. Его поддерживает и военный эксперт Александр Жилин, который считает, что Донбасс должен бросаться в бой, а не пассивно выжидать решения Киева.

По словам Жилина, Украина может задействовать беспилотные аппараты и другое вооружение, которое способно решить исход боя. По той причине, что у ополченцев просто не будет возможности противостоять подобным атакам. Поэтому по всем законам военного искусства, первыми должны нападать именно непризнанные республики.

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