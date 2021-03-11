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Армии самопровозглашенных ДНР и ЛНР сейчас находятся в «ужасающем состоянии», поэтому не смогут вести не только наступление на противника, но и точные артиллерийские обстрелы, уверен бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков.

Он рассказал, что продолжает связываться с Донбассом, поэтому хорошо осведомлен о состоянии ополчения. Подробную информацию ему передали два командира корпусов.

Один из командиров сообщил, что артиллерийские орудия находятся в ужасном состоянии, так как у них сильно изношены стволы. Кроме того, минометные расчеты во время службы занимались не стрельбами, а добычей металла и плитки, чтобы обеспечить оплату ремонта грузовой техники.

Второй командир рассказал об «ответном ударе», который нанесла артиллерия ДНР после длительного обстрела со стороны ВСУ. Он сообщил, что из трех выстрелов не было ни одного попадания.

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