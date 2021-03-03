Экс-глава Минобороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков дал свой комментарий на заявление бывшего депутата ВРУ Татьяны Черновол о необходимости поддерживать готовность ВСУ к военному захвату Крыма. Он заявил, что предсказанный ею «период турбулентности» вполне возможен.

По словам Стрелкова, ВСУ вряд ли сумеет самостоятельно что-то сделать, поэтому их опасаться не стоит. Однако на помощь Киеву может прийти Североатлантический альянс, который теоретически имеет право объявить бесполетную зону над Крымским полуостровом. Вряд ли кто-то будет подчиняться таким объявлениям, однако конфликт все же может возникнуть.

Также Стрелков считает, что Украина сперва проверит свои силы на Донбассе. Вероятность полномасштабного наступления на ЛНР и ДНР растет с каждым днем, так как новый американский президент Джо Байден подталкивает Киев к «решению» этого вопроса. По мнению Стрелкова, именно из-за указаний США эскалация конфликта превращается в неизбежность.