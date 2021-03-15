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Курс токена Alice сразу же после того, как он был добавлен на криптобиржу Binance, вырос на 60 000%.

Как сообщается, торги стартовали в девять часов утра по московскому времени. Начальная цена токена составила 0,1 доллара, и буквально за минуту цена токена резко выросла до 60 долларов. К 11:50 по московскому времени цена токена немного упала и составляла уже 39 долларов.

Таким образом, с момента начала торгов рост цены токена Alice составляет 39 000% от его первоначальной стоимости.

Также отмечается, что на этом фоне за сутки биткоин потерял в цене 4 тысячи долларов и составляет 57,2 тысячи долларов. Это произошло после того, как в ночь на воскресенье курс биткоина обновил исторический максимум выше 61,8 тысячи долларов.

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  • 13.03.2021
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