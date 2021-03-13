Журналисты выяснили, сколько получают известные артисты в условиях пандемии коронавируса.

Как отмечается, многие звёзды не хотят раскрывать свой заработок или специально занижают его, опасаясь вызвать гнев со стороны публики. При этом многие не стесняются жаловаться на то, что из-за коронавируса их доходы упали. По словам журналистов, у звёзд кино и театра доходы упали, но не очень сильно – примерно на 20% у некоторых артистов за съёмочный день.

У таких звёзд, как Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский или Евгений Миронов, ставка за съёмочный день теперь составляет 300-400 тысяч рублей вместо прежних 500 тысяч. Павел Деревянко, Саша Петров, Юлия Пересильд, Ирина Горбачева могут получать до 200-300 тысяч рублей. Наиболее часто ставка составляет 150-200 тысяч рублей. К примеру, столько получают Никита Ефремов, Кристина Асмус, Александра Бортич, и другие артисты.

Топовые телеведущие, такие как Иван Ургант или Андрей Малахов, за месяц могут заработать около пяти миллионов рублей. Полина Гагарина, Светлана Лобода и рэпер Баста могут заработать от двух до шести миллионов рублей. Ольга Бузова, Лера Кудрявцева или Юлия Барановская получают заметно меньше – около двух миллионов рублей.