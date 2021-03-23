С 11 июня по 11 июля этого года «Газпром Арена» примет, как минимум, 4 матча Чемпионата Европы по футболу – три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Почему Россия подала заявку именно с предложением провести престижный турнир именно на «Газпром Арене» Санкт-Петербурга? Почему заявку одобрили? Какие матчи будут сыграны в Санкт-Петербурге? На все эти вопросы мы ответим в этой статье.

Подача и одобрение заявки на проведение Чемпионата Европы по футболу на «Газпром Арене»

Чемпионат Европы по футболу 2021 года должен был быть проведён в прошлом году. Но из-за эпидемии коронавируса турнир перенесли на этот год. Однако несмотря на то, что соревнования будут проводиться только в 2021 году, в его названии останется «2020».

В 2020 году исполнилось 60 лет с момента проведения первого чемпионата Европы. Поэтому ЧЕ-2020 был объявлен юбилейным и по этому поводу решили провести в 12 городах и странах Европы.

Каждая страна имела право подать заявку, указав один город и один стадион. Россия подала заявку на проведение матчей ЧЕ-2020 в 2014 году. Наш оргкомитет не прогадал, предложив провести на матчи на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. В сентябре 2014 УЕФА одобрила заявку России. Россия будет принимать основные матчи Чемпионата Европы по футболу впервые за всю историю турнира.

В феврале этого года УЕФА провело уже шестую инспекцию «Газпром Арены», чтобы проверить готовность стадиона к проведению Чемпионата Европы по футболу. В итоге комиссия осталась довольна условиями на стадионе и ходом подготовки площадки к проведению турнира.

«Газпром Арена» — стадион элитной категории в рейтинге УЕФА

УЕФА проверяет заявки от страны по множеству критериев, среди которых есть даже требования к аэропорту в городе проведения. Но, конечно, главный критерий – это качество и характеристики стадиона. Для матчей разных этапов Чемпионата Европы предъявляются разные требования.

«Газпром Арена» один из немногих стадионов в России, который находится в топовой, четвертой категории стадионов, согласно рейтингу европейского футбольного союза. Все стадионы инспектируются комиссией УЕФА. Поэтому включение стадиона в этот рейтинг – это признание качества стадиона на европейском уровне. Требования предъявляются не только к игровому полю, но и к инфраструктуре для зрителей, журналистов.

Каким критериям должен соответствовать стадион, чтобы попасть в лучшую категорию в рейтинге УЕФА?

Общие требования к стадиону:

иметь возможность разместить на матче не меньше 8 тысячи человек,

размеры поля должны быть 105 х 68 метров, отклонения возможны только небольшие,

иметь идеально ровное травяной или искусственное покрытие игрового поля и дренажную систему для газона,

поверхность поля должна пройти лицензирование ФИФА

мощность системы освещения должна быть не меньше 1400 Люкс

на скамейке запасных должно быть предусмотрено минимум 13 мест

раздевалки для команд и судейской бригады должны быть высшего класса и быть рассчитаны минимум на 25 человек для каждой команды

на стадионе должен быть оборудован медицинский пункт

работа систем безопасности должна быть бесперебойной, приоритет отдаётся именно проверке работы камер наблюдения

на трибунах стадиона должны быть предусмотрены места для VIP зрителей – не меньше 500, а на паркинге для VIP гостей должно быть не меньше 150 мест

Требований для ведения ТВ-трансляций, проведения интервью и пресс-конференций так много, что их стоит выделить в отдельную категорию:

для журналистов должны быть выделены не меньше 75 мест

для спортивных комментаторов оборудованы 25 мест

три телевизионные студии

пресс-конференцзал, рассчитанный не меньше, чем на 75 человек

для послематчевых интервью должны быть 4 оборудованных площадки

для парковки микроавтобусов для телевизионных трансляций должна быть выделена площадь не менее 1 тысячи кв. метров

Строительство «Газпром Арены» было осложнено множеством факторов, в том числе управленческими со стороны заказчика, в роли которого выступали власти Санкт-Петербурга. Но несмотря на это, основной подрядчик строительства «Газпром Арены», компания «Трансстрой, сумела построить стадион, соответствующий самым строгим требованиям ФИФА и УЕФА. Благодаря этому Россия может принимать футбольные турниры международного уровня.

Источник: https://rsnnews.ru/2021/03/12/stali-izvestny-daty-provedeniya-matchej-chempionata-evropy-po-futbolu-v-2021-godu-kotorye-projdut-na-gazprom-arene/