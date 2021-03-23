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С 11 июня по 11 июля этого года «Газпром Арена» примет, как минимум, 4 матча Чемпионата Европы по футболу – три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Почему Россия подала заявку именно с предложением провести престижный турнир именно на «Газпром Арене» Санкт-Петербурга? Почему заявку одобрили? Какие матчи будут сыграны в Санкт-Петербурге? На все эти вопросы мы ответим в этой статье.

Подача и одобрение заявки на проведение Чемпионата Европы по футболу на «Газпром Арене»

Чемпионат Европы по футболу 2021 года должен был быть проведён в прошлом году. Но из-за эпидемии коронавируса турнир перенесли на этот год. Однако несмотря на то, что соревнования будут проводиться только в 2021 году, в его названии останется «2020».

В 2020 году исполнилось 60 лет с момента проведения первого чемпионата Европы. Поэтому ЧЕ-2020 был объявлен юбилейным и по этому поводу решили провести в 12 городах и странах Европы.

Каждая страна имела право подать заявку, указав один город и один стадион. Россия подала заявку на проведение матчей ЧЕ-2020 в 2014 году. Наш оргкомитет не прогадал, предложив провести на матчи на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. В сентябре 2014 УЕФА одобрила заявку России. Россия будет принимать основные матчи Чемпионата Европы по футболу впервые за всю историю турнира.

В феврале этого года УЕФА провело уже шестую инспекцию «Газпром Арены», чтобы проверить готовность стадиона к проведению Чемпионата Европы по футболу. В итоге комиссия осталась довольна условиями на стадионе и ходом подготовки площадки к проведению турнира.

«Газпром Арена» — стадион элитной категории в рейтинге УЕФА

УЕФА проверяет заявки от страны по множеству критериев, среди которых есть даже требования к аэропорту в городе проведения. Но, конечно, главный критерий – это качество и характеристики стадиона. Для матчей разных этапов Чемпионата Европы предъявляются разные требования.

«Газпром Арена» один из немногих стадионов в России, который находится в топовой, четвертой категории стадионов, согласно рейтингу европейского футбольного союза. Все стадионы инспектируются комиссией УЕФА. Поэтому включение стадиона в этот рейтинг – это признание качества стадиона на европейском уровне. Требования предъявляются не только к игровому полю, но и к инфраструктуре для зрителей, журналистов.

Каким критериям должен соответствовать стадион, чтобы попасть в лучшую категорию в рейтинге УЕФА?

Общие требования к стадиону:
  • иметь возможность разместить на матче не меньше 8 тысячи человек,
  • размеры поля должны быть 105 х 68 метров, отклонения возможны только небольшие,
  • иметь идеально ровное травяной или искусственное покрытие игрового поля и дренажную систему для газона,
  • поверхность поля должна пройти лицензирование ФИФА
  • мощность системы освещения должна быть не меньше 1400 Люкс
  • на скамейке запасных должно быть предусмотрено минимум 13 мест
  • раздевалки для команд и судейской бригады должны быть высшего класса и быть рассчитаны минимум на 25 человек для каждой команды
  • на стадионе должен быть оборудован медицинский пункт
  • работа систем безопасности должна быть бесперебойной, приоритет отдаётся именно проверке работы камер наблюдения
  • на трибунах стадиона должны быть предусмотрены места для VIP зрителей – не меньше 500, а на паркинге для VIP гостей должно быть не меньше 150 мест
Требований для ведения ТВ-трансляций, проведения интервью и пресс-конференций так много, что их стоит выделить в отдельную категорию:
  • для журналистов должны быть выделены не меньше 75 мест
  • для спортивных комментаторов оборудованы 25 мест
  • три телевизионные студии
  • пресс-конференцзал, рассчитанный не меньше, чем на 75 человек
  • для послематчевых интервью должны быть 4 оборудованных площадки
  • для парковки микроавтобусов для телевизионных трансляций должна быть выделена площадь не менее 1 тысячи кв. метров

Строительство «Газпром Арены» было осложнено множеством факторов, в том числе управленческими со стороны заказчика, в роли которого выступали власти Санкт-Петербурга. Но несмотря на это, основной подрядчик строительства «Газпром Арены», компания «Трансстрой, сумела построить стадион, соответствующий самым строгим требованиям ФИФА и УЕФА. Благодаря этому Россия может принимать футбольные турниры международного уровня.

Источник: https://rsnnews.ru/2021/03/12/stali-izvestny-daty-provedeniya-matchej-chempionata-evropy-po-futbolu-v-2021-godu-kotorye-projdut-na-gazprom-arene/

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