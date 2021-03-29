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Минобороны США тратит огромные деньги на амбициозные проекты, большая часть которых не доводится до логического завершения, а лишь «съедает» бюджетные средства, уверены эксперты Института предпринимательства, которые подготовили специальный доклад по этой теме.

Специалисты подсчитали, что за прошлый и начало текущего года американский бюджет профинансировал более трех десятков оборонных проектов. При этом ни один из них до конца так и не довели, супероружия, анонсированного разработчиками, так и не получилось. Получается, что выделенные на них средства, сумма которых превышает 80 миллиардов долларов, просто выкинуты на ветер.

Все это происходит в тот период, когда власти не могут взять под контроль пандемию коронавируса, а граждане страны теряют работу из-за пандемии и скатываются за черту бедности. На сегодняшний день безработными остались 93 миллиона американцев.

Демократическая партия уже обратилась к главе государства Джо Байдену с требованием урезать расходы на оборону и прекратить тратить средства на бесперспективные проекты. При этом ее представители отмечают, что даже если вдвое уменьшить затраты, США потратят на оборонные цели гораздо больше, чем Россия и Китай.

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