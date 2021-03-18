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Украина сделала смелое заявление о том, что не прочь приобрести истребители пятого поколения F-35 и американские комплексы ПВО «Патриот», чтобы укрепить обороноспособность государства. Ответ на эти желания дал представитель центра Heritage Foundation Люк Коффи.

Он отметил, что Соединенные Штаты недавно предоставили Киеву 125 тысяч долларов на оборонные цели. Желание Украины получить больше вполне понятны, да и парк ее авиации нуждается в срочном обновлении, но начинать с F-35 все же не стоит.

Истребители производства США – слишком дорогое удовольствие и для других государств, которые гораздо богаче Украины. Киеву же имеет смысл покупать у Турции беспилотники «Байрактар», которые проявят себя на Донбассе лучше, чем самолеты. Это, по словам эксперта, отлично подтверждается азербайджанским опытом.

В своей публикации, которую перевел сайт «Военное обозрение», Коффи также отметил, что нынешние требования Украины практически невыполнимы, поэтому ей лучше довольствоваться тем, что дают.

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