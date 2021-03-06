Соединенные Штаты продолжают усиливать свое военное присутствие в Румынии, которую намереваются сделать плацдармом для завоевания господства в Черном море. На этот раз на территории страны появились сразу 18 ОТРК M142 HIMARS, которые представляют серьезную опасность для России.

Оперативно-тактические ракетные комплексы США представляют собой универсальное вооружение, которое можно использовать для нанесения ударов тактическими ракетами либо системами залпового огня. По мнению экспертов, для России самыми опасными являются ракеты AFOM с дальностью поражения целей до 300 километров. Используя эти боеприпасы, Соединенные Штаты вполне смогут проводить атаки на крымские объекты РФ.

Пока США поставили Румынии 18 таких комплексов. Кроме того, можно предположить, что боеприпасы к ним либо уже находятся на территории страны, либо вскоре будут доставлены.

Эксперты предполагают, что на такую активность Румыния Россия может ответить развертыванием в Крыму ОТРК «Искандер-М». Эти комплексы с легкостью достанут с полуострова до Бухареста, поэтому НАТО придется поразмыслить над тем, как справиться с такой угрозой.