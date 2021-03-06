Россия перебросила в Сирию два секретных самолета Diamond DA42, которые могут принадлежать российской ФСБ, сообщает американское издание The Drive. Автор публикации утверждает, что эти воздушные машины были обнаружены на спутниковых фотографиях авиабазы «Хмеймим».

Эксперты напоминают, что данные самолеты способны находиться в небе на протяжении 12 часов. Миссия, с которой они были доставлены в Сирию, является секретной, однако специалисты предполагают, что эти машины перебросили специально, чтобы проводить тесты российских ударных дронов.

Одно из главных преимуществ российской версии Diamond DA42 – это возможность поводить разведку на местности в режиме онлайн. Использование современного оборудования позволяет делать спутниковые фото и тут же отправлять их на командные пункты или, как в данном случае, в Федеральную службу безопасности.