Как пишет американское издание The Drive, США совместно с Канадой осуществили модернизацию авиабазы Туле в Гренландии. На этой арктической авиабазе с 1950-х годов не было постоянного присутствия боевых самолетов, но теперь она готова принимать истребители круглый год. Приводим эксклюзивный перевод статьи (с небольшими сокращениями).

Истребители CF-18 Hornet Королевских ВВС Канады начали эксплуатироваться в условиях арктической зимы в Туле (Гренландия). Там, всего в 947 милях от Северного полюса, расположена самая северная авиабаза США – стратегический объект чрезвычайной значимости. Самолеты призваны реализовать концепцию круглогодичных операций на Крайнем Севере, для чего потребовалось задействовать мобильную систему удержания самолетов, которая представляет собой важный дополнительный элемент безопасности для приземляющихся истребителей.

Американско-канадское Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) объявило, что 823-я эскадрилья ВВС США RED HORSE (аббревиатура, составившая слова «Красная лошадь», в реальности означает Rapid Engineer Deployable Heavy Operational Repair Squadron Engineers – Инженерно-авиатехническая эскадрилья быстрого развертывания для сложного оперативного ремонта) установила в Туле мобильную систему аварийной остановки самолетов (MAAS). База уже использовалась во время учений противовоздушной обороны Amalgam Dart 21-2.

Министерство обороны США подтвердило, что MAAS был сертифицирован 21 марта в ходе высокоскоростного руления с участием CF-18 Королевских канадских ВВС (RCAF). «Система замедлила CF-18 со 128 узлов (237 км/ч) до полной остановки на дистанции в 1000 футов (около 305 метров)», – добавил NORAD. «MAAS гарантирует, что мы можем поддерживать боевые действия истребителей в арктических условиях».

MAAS предназначен для установки в любой точке мира, где могут потребоваться действия истребителей с коротких или обледенелых взлетно-посадочных полос (ВПП) или даже тех, которые были повреждены в результате авиаударов противника. Подобное оборудование используется и для остановки истребителя в аварийной ситуации. В условиях высокоширотной Арктики оборудование MAAS снижает риски безопасности полетов на ВПП, которые могут быть подвержены снегу, ветру и льду. Например, в Туле зимние температуры могут опускаться до -44 градусов Цельсия, а скорость ветра достигает 185 километров в час.

База Туле, повседневную деятельность которой в настоящее время контролируют только что сформировавшиеся Космические силы США, начала строиться в 1950 году, а о ее существовании стало известно в конце 1952 года. После этого на ней размещались истребители-перехватчики, а также ракеты класса «земля-воздух» Nike с ядерным оружием для защиты от потенциального нападения советских бомбардировщиков, которые, как ожидалось, направятся в Соединенные Штаты, если разразится война между сверхдержавами.

Поскольку арктическая зима на Туле представляет более серьезные проблемы для операций, чем на большинстве других аэродромов, недавно там были установлены бетонные площадки, чтобы обеспечить быстрое развертывание MAAS в течение всего года. При необходимости анкерные пластины можно ввернуть в бетон болтами, чтобы закрепить MAAS.

Согласно руководству ВВС по эксплуатации системы, «MAAS – это пара мобильных единиц, каждая из которых состоит из заградительного барьера BAK-12, установленного на передвижном прицепе. В конфигурации с 90- или 153-футовым кабелем MAAS может быть установлен всего за два часа и остановит истребитель в зоне приземления протяженностью 990 или 1200 футов. Система может транспортироваться по воздуху».

Маневры Amalgam Dart 21-2, которые прошли с 20 по 26 марта, представляют собой расширенные арктические учения войск противовоздушной обороны с участием Королевских канадских ВВС (RCAF) и ВВС США в различных северных точках, включая Уайтхорс в Юконе, Йеллоунайф на Северо-Западных территориях, Эдмонтон в Альберте, Гуз-Бэй в Ньюфаундленде и Лабрадоре, а также в пунктах Икалуит, Нун и Туле в Гренландии. Район учений простирался от моря Бофорта к северу от Аляски до Гренландии, а затем на юг вниз по Восточной Атлантике до побережья штата Мэн.

Помимо CF-18 из 3-го авиакрыла, в маневрах приняли участие самолеты НАТО E-3 системы раннего предупреждения и управления (ДРЛО), дальний патрульный самолет RCAF CP-140, поисково-спасательные и тактические транспортные самолеты CC-130, воздушные дозаправщики CC-150T и поисково-спасательные вертолеты CH-149 Cormorant; плюс к этому – истребители F-16 ВВС США, заправщики KC-10, KC-46 Pegasus и KC-135 Stratotanker, а также транспортные самолеты C-130 и C-17.

Операции истребителей с поддержкой MAAS в Туле обеспечивают дополнительный оперативный узел, который помогает расширить защитный купол вокруг Соединенных Штатов и Канады от воздушных угроз даже зимой. Представители NORAD говорят о желании большей осведомленности о различных потенциальных угрозах, включая крылатые ракеты, и о расширении зоны действия обороны в Арктике. «Мы не хотим оказаться в ситуации… где поражение в конце игры – наш единственный вариант», – заявил в начале этого месяца в Сенате генерал ВВС Глен Д. Ванхерк, командующий НОРАД и Северным командованием США, со ссылкой на растущую угрозу крылатых ракет со стороны России.

Действительно, стратегическая ценность Гренландии такова, что президент Дональд Трамп даже заявлял, что его администрация хотела бы купить ее у Дании. Это предложение, конечно, было отклонено датским правительством, но Соединенные Штаты сохраняют доступ к стратегическому военному форпосту на авиабазе Туле, где сейчас проживает около 600 военнослужащих ВВС США, гражданских подрядчиков, датчан и гренландцев.

Военные США в целом проявляют все больший интерес к стратегическим аэродромам в различных точках планеты. Но присутствует и аргумент в пользу того, что CF-18 лучше приспособлен к этим конкретным видам операций, чем некоторые другие истребители наземного базирования, будучи изначально реактивным самолетом с возможностью размещения на авианосцах, то есть созданным для суровых аварийных посадок. То же самое относится и к авианосному варианту Joint Stike Fighter F-35C, который Корпус морской пехоты США теперь также испытывает на предмет аварийных посадок на суше и на море.

Со своей стороны, возможность развертывать отряды истребителей в высоких широтах Арктики круглый год является мощным противодействием растущей военно-воздушной и военно-морской мощи России в регионе. Москва, со своей стороны, создает новые базы в Арктике, а также наращивает развертывание собственных истребителей на удаленных базах, включая Рогачево на архипелаге Новая Земля, где ранее в этом году находились перехватчики МиГ-31БМ Foxhound. По данным Минобороны России, за последние годы в Арктике отремонтировано или реконструировано 19 таких аэродромов.

Арктика не только является вероятным маршрутом для потенциального нападения на Канаду или США, но также имеет большое значение для ее природных ресурсов и судоходных маршрутов, которые расширяются по мере того, как полярный ледяной покров продолжает отступать под воздействием глобального потепления. По этой причине Соединенных Штаты привлекают своих стратегических партнеров в регионе, в том числе Норвегию, где в настоящее время впервые проводится развертывание американских бомбардировщиков B-1B Lancer, и Исландию, где бомбардировщики B-2 Spirit Stealth эксплуатируется с прошлого года.

Авиабаза Туле также может служить плацдармом для наступательных операций, особенно в районах Северной Европы, расположенных за Полярным кругом. Туле может стать ценной базой для наземных противолодочных операций и других операций морского патрулирования, которые, в свою очередь, могут выиграть от прикрытия истребителями во время крупного конфликта.

Раньше казалось, что Россия опережала, когда дело доходило до расширения военного присутствия в Арктике. Однако итог последних учений, подтверждающий способность к круглогодичным боевым действиям истребителей в Гренландии, ясно указывает на то, что Америка и Канада стремятся восстановить баланс.